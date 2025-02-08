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        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2)

        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİSiirt'in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin boş araziye devrildiği kazada ağır yaralanan Kemal Petek (70), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:53 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:55
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        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Siirt’in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin boş araziye devrildiği kazada ağır yaralanan Kemal Petek (70), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı. Petek’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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