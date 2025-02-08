Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2)

Siirt’in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin boş araziye devrildiği kazada ağır yaralanan Kemal Petek (70), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı. Petek’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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