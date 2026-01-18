Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri

        Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:46
        Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri
        Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.

        AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığının koordinasyonu ve AK Parti İl Kadın Kolları ev sahipliğinde seminer gerçekleştirildi.

        Seminerde, katılımcılara bağımlılıkla mücadele kapsamında danışmanlık ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

        Kadınların ve ailelerin bilinçlendirilmesinin toplumsal dönüşümde kilit rol oynadığını vurgulayan Mavi, benzer eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin il genelinde devam edeceğini ifade etti.

        Seminere, Yeşilay yetkilileri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

