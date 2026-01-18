Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.



AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığının koordinasyonu ve AK Parti İl Kadın Kolları ev sahipliğinde seminer gerçekleştirildi.



Seminerde, katılımcılara bağımlılıkla mücadele kapsamında danışmanlık ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, burada yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.



Kadınların ve ailelerin bilinçlendirilmesinin toplumsal dönüşümde kilit rol oynadığını vurgulayan Mavi, benzer eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin il genelinde devam edeceğini ifade etti.



Seminere, Yeşilay yetkilileri ve partililer katıldı.

