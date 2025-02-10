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        Siirt'te metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlandı

        Siirt'te yıkım kararı bulunan metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:46
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        Siirt'te metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlandı
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        Siirt'te yıkım kararı bulunan metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla kentteki metruk binaların yıkımına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Sahada incelemeler yapan Kızılkaya, metruk haldeki Atatürk İlkokulu binasının da yıkılması talimatını verdi.

        Siirt Belediyesi ekipleri, binanın yıkımına başladı.

        Şehir içi trafik akışını rahatlatmak amacıyla okulun bulunduğu alanının geçici süreyle ücretsiz otopark olarak düzenlenmesinin planlandığı, yatırım programına alınan okulun yeniden inşası için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

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        Galeri

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