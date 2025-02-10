Siirt'te metruk haldeki okul binasının belediye ekiplerince yıkımına başlandı

Şehir içi trafik akışını rahatlatmak amacıyla okulun bulunduğu alanının geçici süreyle ücretsiz otopark olarak düzenlenmesinin planlandığı, yatırım programına alınan okulun yeniden inşası için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla kentteki metruk binaların yıkımına yönelik çalışmalar sürüyor.

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