Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor

        Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde açılan "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" ihtiyaç sahibi çocukların giysi ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:39 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor
        ABONE OL

        Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde açılan "El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı" ihtiyaç sahibi çocukların giysi ihtiyacını karşılıyor.

        Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "El Ele Sıcak Kalpler Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında açılan dükkan, 1500 ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştı.

        Projenin yürütücülerinden Başkomiser Esra Bıyık, gazetecilere, Vali Kemal Kızılkaya'nın onayıyla hayata geçirilen projede polis eşlerinin de özveriyle çalıştığını söyledi.

        Projenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Bıyık, "Amacımız Siirt'teki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi desteği sunmak. Burada 0-15 yaş arası çocuklar için her türlü kıyafeti bulabilirsiniz." dedi.

        Komiser Kevser Aldırmaz da 4 ay önce başlayan proje ile bugüne kadar 1500 ihtiyaç sahibine ulaştıklarını anlatarak, "Hedefimiz 15 bin çocuğa yardım ulaştırmak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı

        Benzer Haberler

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediyenin tesislerinde...
        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kızılkaya, belediyenin tesislerinde...
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 2'si ağır 3 kişi y...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 2'si ağır 3 kişi y...
        Kurtalan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kurtalan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın söndürüldü