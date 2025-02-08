Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:26 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Fırat P. yönetimindeki 34 BMM 417 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan kara yolu Şenköy mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kemal P. ve Ali Kemal P. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kemal P, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 1 ölü, 2 yaralı (2...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 2'si ağır 3 kişi y...
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı; devrilen otomobilde 2'si ağır 3 kişi y...
        Kurtalan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kurtalan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
        Dairenin önündeki ayakkabıyı çalıp, yerine terlik bıraktı
        Dairenin önündeki ayakkabıyı çalıp, yerine terlik bıraktı
        Siirt'in Bağgöze köyünde 30 yıl sonra yol sevinci
        Siirt'in Bağgöze köyünde 30 yıl sonra yol sevinci