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        Dairenin önündeki ayakkabıyı çalıp, yerine terlik bıraktı

        SİİRT'te kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda dairenin önünde bulunan ayakkabıyı çalarak yerine terlik bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:55
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        Dairenin önündeki ayakkabıyı çalıp, yerine terlik bıraktı
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        SİİRT’te kimliği belirsiz kişi, girdiği apartmanda dairenin önünde bulunan ayakkabıyı çalarak yerine terlik bıraktı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sata 17.00 sıralarında Kooperatif Mahallesi Abdurrezzak Ceylan Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kapüşonlu hırsızlık şüphelisi, 3'üncü katta Samet Diriarın'a ait apartman dairesinin önüne geldi. Diriarın’a ait ayakkabıyı çalan şüpheli, yerine siyah poşette getirdiği terlikleri bıraktı. Şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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