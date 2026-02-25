Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te belediye ekipleri 103 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

        Siirt Belediyesi ekipleri, her gün yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan 103 ailenin evine yemek servisi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te belediye ekipleri 103 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

        Siirt Belediyesi ekipleri, her gün yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan 103 ailenin evine yemek servisi yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

        Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla sosyal belediye ekipleri, yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan kimsesizlerin yanında oluyor.

        Siirt Belediyesine bağlı sosyal tesislerde her gün 103 aile için yemek hazırlanıyor.​​​​​​​

        Hazırlanan yemekler kent genelinde tespit edilen mahallelerde ailelere dağıtılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat soruşturması
        Özel okullara fiyat soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki

        Benzer Haberler

        Siirt'te 5 kuşaktır aynı yöntemle yapılan tahin helvasında ramazan mesaisi
        Siirt'te 5 kuşaktır aynı yöntemle yapılan tahin helvasında ramazan mesaisi
        Siirt'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Siirt'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı
        Evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı
        Evin çatısı alevlere teslim oldu, köylüler kovalarla tankere su taşıdı
        Siirt'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Siirt'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
        Siirt TSO defterdarlık heyetini kabul etti
        Siirt TSO defterdarlık heyetini kabul etti
        Siirt'te öğrenci servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Siirt'te öğrenci servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı