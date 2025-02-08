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        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:32
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        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkez Akyamaç köyünde 2 katlı evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bodrumdaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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