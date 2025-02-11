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        Mobil mamografi aracıyla 10 bin kilometre yol yapıp 1000 kadına hizmet verdiler

        FECRİ BARLIK - Siirt'te meme kanseri taramaları için "Bugün Gel" sloganıyla 5 yıl önce yola çıkan mobil mamografi aracı, 10 bin kilometre yol katetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:47
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        Mobil mamografi aracıyla 10 bin kilometre yol yapıp 1000 kadına hizmet verdiler
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        FECRİ BARLIK - Siirt'te meme kanseri taramaları için "Bugün Gel" sloganıyla 5 yıl önce yola çıkan mobil mamografi aracı, 10 bin kilometre yol katetti.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Mobil Meme Kanseri Tarama Aracı" projesi kapsamında kente kazandırılan ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde faaliyet gösteren mobil araç, 40 yaş üzeri 1000 kişiye hizmet verdi.

        Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerine belli aralıklarla giden ve şu ana kadar 10 bin kilometre yol kateden araçta mamografi çekimi yapılan kadınlardan 51'i şüpheli bulunarak, ilgili kliniklere sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu İbrahim Teğin, AA muhabirine, kentte meme kanseriyle mücadele için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Mobil aracın il merkezinin yanı sıra ilçelerde de hizmet verdiğini belirten Teğin, araçta mamografi cihazı, HPV odası ve kayıt odasının bulunduğunu anlattı.

        - "Vatandaşları merkeze çekmek yerine onlara hizmeti götürüyoruz"

        "Şu ana kadar 1000 kadına meme kanseri yönünde mamografi çekimi yaptık. Bunlardan 51'inde şüphe tespit edip ilgili kliniklere sevklerini sağladık." diyen Teğin, Siirt merkez ve Kurtalan ilçesindeki KETEM'lerde mamografi cihazlarının bulunduğunu kaydetti.

        Mobil aracın özellikle kırsal alanlarda avantaj sağladığını ifade eden Teğin, şöyle konuştu:

        "Bu aracı ilçelerimize belli bir planlama dahilinde göndermekteyiz. Öncesinde kaymakamlıkları, toplum sağlığı merkezlerini, hastaneleri bu yönde bilgilendiriyoruz. Planlamamızı yapıyoruz. Aracımız gidip iki hafta veya bir ay boyunca orada kalıyor ve oradaki vatandaşlara hizmet veriyor. Araç tüm teknolojik donanımlara sahip. Yapılan çekimler anlık olarak Ankara'ya düşüyor. Ankara'daki radyoloji uzmanları tarafından değerlendirip 10 gün içinde sonuç ekranımıza tekrar düşüyor. Vatandaşları merkeze çekmek yerine onlara hizmeti götürüyoruz. Çok yararlı bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmekten memnunuz."

        - "Anons sistemini kullanarak vatandaşlarımızı çağırıyoruz"

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KETEM'de görevli Dr. Büşra Eskifuruncu da mobil aracın merkeze gelemeyen kişilere önemli sağlık hizmeti verdiğini bildirdi.

        Araçla kırsal yerleşim yerlerini de ziyaret ettiklerini anlatan Eskifuruncu, "İlçelerde hangi kurum müsaitse onun bahçesine gelerek, camilerden, mümkünse belediyenin anons sistemini kullanarak vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Araçta, 2-3 hastanın aynı anda taramasını gerçekleştirerek hayatlarına dokunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Eskifuruncu, araçta sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirtti.

        Araçta görevli radyoloji teknisyeni Serap Ercan ise kent genelinde düzenli olarak ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini bildirerek, "40-69 yaş aralığındaki kadın hastalarımızın 2 yılda bir mamografi çekimlerini yapıyoruz. Gelen herkesi kısa sürede işlemlerini tamamladıktan sonra uğurluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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