Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te 1,5 ayda 690 bin 526 yolcuya toplu taşıma hizmeti verildi

        Siirt'te1,5 ayda toplu taşıma araçlarından 690 bin 526 kişi yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 15:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te 1,5 ayda 690 bin 526 yolcuya toplu taşıma hizmeti verildi

        Siirt'te1,5 ayda toplu taşıma araçlarından 690 bin 526 kişi yararlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşmak imkanı sunmak için Siirt Havalimanı ve Aktaş köyü dahil 18 aktif hat, 58 toplu taşıma aracı ve 398 durak ile hizmet veriliyor.

        1 Ocak-15 Şubat'ta toplu taşıma hizmetinden 690 bin 526 kişi faydalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Siirt'te kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Siirt'te kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Siirt'te müziği duyan çöpünü çıkartıyor
        Siirt'te müziği duyan çöpünü çıkartıyor
        AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri
        AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri
        Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama
        Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama
        Siirt'te arama kurtarma ekipleri iftarda buluştu
        Siirt'te arama kurtarma ekipleri iftarda buluştu
        Siirt'te domuz sürüsü görüntülendi
        Siirt'te domuz sürüsü görüntülendi