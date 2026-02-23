Siirt'te 1,5 ayda 690 bin 526 yolcuya toplu taşıma hizmeti verildi
Siirt'te1,5 ayda toplu taşıma araçlarından 690 bin 526 kişi yararlandı.
Giriş: 23.02.2026 - 15:57 Güncelleme:
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşmak imkanı sunmak için Siirt Havalimanı ve Aktaş köyü dahil 18 aktif hat, 58 toplu taşıma aracı ve 398 durak ile hizmet veriliyor.
1 Ocak-15 Şubat'ta toplu taşıma hizmetinden 690 bin 526 kişi faydalandı.
