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        Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan ve 20 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:21
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        Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan ve 20 kişinin dumandan etkilendiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, gece saatlerinde Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'ndeki 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda meydana gelen, oluşan duman nedeniyle binada mahsur kalanların itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle pencere ve balkonlardan tahliye edildiği, dumandan etkilenen 20 kişinin de tedavi altına alındığı yangınla ilgili soruşturma açtı.

        Soruşturma kapsamında yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Bu çerçevede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince binada inceleme yapıldı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz da binada bilirkişi sıfatıyla incelemelerde bulunup Kurtalan Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Numan Nayman'dan yangınla ilgili bilgi aldı.

        İncelemelerde yangın merdivenlerine patates, soğan ve sandalye ile plastik kap ve poşet gibi çeşitli yanıcı malzeme konulduğu tespit edildi.

        Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu hazırlanacak rapor Başsavcılığa gönderilecek.

        Yangının hasara yol açtığı binada bazı apartman sakinlerinin eşyasını tahliye ettiği görüldü.

        Dumandan etkilenen 20 kişi ise Kurtalan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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