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        GÜNCELLEME - Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 03:33 Güncelleme: 11.02.2025 - 03:33
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        GÜNCELLEME - Siirt'te 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi tedavi altına alındı.

        Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'ndeki 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Oluşan duman nedeniyle bina sakinleri bulundukları dairelerde mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangına müdahalede bulunulurken binada mahsur kalanlar da itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle pencere ve balkonlardan tahliye edildi.

        Öte yandan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Dumandan etkilenen 20 kişi ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Vali Kızılkaya basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

        10 katlı, 20 dairenin bulunduğu binada yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiğini ifade eden Kızılkaya, tahliye çalışmasının tamamlandığını, binada kimsenin kalmadığını söyledi.

        Kızılkaya, şöyle dedi:

        "10 katlı apartmanın 20 dairesinin 17'sinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. 3 dairenin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi ve yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız hastanede. Aldığımız bilgiye göre durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Tüm Kurtalanlı, Siirtli hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Can kaybının olmaması en büyük teselli."

        Yangının ilk belirlemelere göre elektrik panosundan kaynaklandığının ifade edildiğini dile getiren Kızılkaya, detaylı bilginin itfaiye raporu ile tespit edileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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