"Biz şimdi neyiz?" diye düşündüğünüz o dönemin artık bir adı var! Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!

'Biz şimdi neyiz?' sorusunun cevabını arıyorsanız, belki de bir situationship içindesiniz. Günümüz modern ilişkilerinde net tanımlamalar yerine, belirsizlikle yürütülen bağlantılar giderek yaygınlaşıyor. İşte situationship’in ne olduğu ve içinde olup olmadığınızı anlamanızı sağlayacak 5 belirti!

BİZ ŞİMDİ NEYİZ?

Arkadaşlık, flört, ilişki, dostluk, ortaklık… İnsanlar arasındaki bağları tanımlamak için her zaman net kelimelere ihtiyaç duyarız. Bu tanımlar, beklentiler oluşturmamıza, sınırlar çizmeye ve hedefler belirlemeye yardımcı olur.

Ancak bazen her şey kendiliğinden gelişir. Biriyle yakın bir ilişki kurarsınız ama bu ilişki için kesin bir tanım yapmazsınız. İşte tam da bu noktada “situationship” kavramı devreye giriyor.

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Peki, situationship nedir? Uzman Psikolog Susan Albers, bu kavramın ne anlama geldiğini, sağlıklı bir bağ olup olmadığını ve bir situationship içinde olup olmadığınızı nasıl anlayacağınızı açıklıyor.

SITUATIONSHIP NEDİR?

“Situationship” kelimesini sözlükte bulamazsınız ama popüler kültürde sıkça karşımıza çıkıyor. Kısaca, bir ilişki gibi görünen ancak net sınırları veya resmi bir adı olmayan bir bağı ifade eder.

Dr. Albers’e göre situationship, belirsizlikle karakterize edilen bir bağdır. Taraflar arasında beklenti veya bağlılık söz konusu değildir, ancak duygusal bir yakınlık mevcuttur.

Bu tür bağların hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Bir yandan, hem bir ilişkide olmanın bağını hem de bağımsızlığın özgürlüğünü hissedebilirsiniz. Öte yandan, bu belirsizlik, ilişkinin bir yere varmasını engelleyebilir.

Ayrıca, situationship içindeki belirsizlik, zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. “Beynimiz netliği sever,” diyen Dr. Albers, “Belirsizlik, kaygıya neden olabilir.”

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SITUATIONSHIP YAŞADIĞINIZI GÖSTEREN 5 BELİRTİ

Net Etiketler veya Bağlılık Yok

İlişkinizin adını hiç koymadınız. Birbirinizden beklentileriniz konusunda konuşmadınız ve biriniz ya da ikiniz başka insanlarla da görüşüyor olabilirsiniz.

Kesin Sınırlar Belirlenmemiş

Bir ilişkide beklentiler önemlidir. Örneğin, birlikte plan yapıyor musunuz? Birbirinizin özel günlerine dahil oluyor musunuz? Eğer bu konular hiç konuşulmuyorsa, ilişkinizin doğasını anlamak zor olabilir. Düzensiz veya Yüzeysel İletişim Bazen günlerce hatta haftalarca konuşmadığınız olur. Ya da konuşmalarınız sürekli yüzeysel seviyede kalır. Bu tür iletişim, situationship’in temel özelliklerinden biridir. Hayatlarınız İç İçe Geçmiyor Birbirinizin ailesi veya arkadaş çevresiyle hiç tanışmadınız. Nerede yaşadığınızı bile bilmiyor olabilirsiniz. Eğer ilişkiniz sadece belirli zamanlarda ve belirli koşullarda var oluyorsa, bu bir situationship olabilir. REKLAM İlişki Ne İlerliyor Ne de Bitiyor Geleceğe dair planlar yapmıyorsunuz. İlişkiniz belirli bir noktaya varamıyor ya da ilişkinin nasıl sonlanacağını kestiremiyorsunuz. Sadece şu an işlediği kadar devam ediyor. SITUATIONSHIP’LERİN OLASI RİSKLERİ Situationship’ler bazen eğlenceli ve rahatlatıcı olabilir. Ancak, bazı durumlarda sağlıksız bir hale de gelebilir. İşte dikkat edilmesi gereken bazı işaretler: Tek Taraflılık: İlişkide taraflardan biri daha çok çaba harcıyor olabilir. Eğer siz devam etmek istiyorsanız ama karşınızdaki kişi aynı şekilde hissetmiyorsa, bu bağ sizin için yorucu hale gelebilir. Değer Görmeme Hissi: Karşınızdaki kişi size gerçekten değer veriyor mu, yoksa sadece yalnız kaldığında mı sizi arıyor? Kendinizi sadece bir seçenek gibi hissediyorsanız, bu durum sizi mutsuz edebilir. Güvensizlik ve Şeffaf Olmama: Buluşmalarınız hep belirli yerlerde mi gerçekleşiyor? Karşınızdaki kişi, hayatındaki diğer insanlar konusunda ketum mu? Eğer ilişkinizde gizlilik hakimse, burada bir problem olabilir. REKLAM İletişimden Kaçınma: Gerçek duygularınızı paylaşmaktan çekiniyor musunuz? Ya da karşınızdaki kişi sizinle duygularını hiç paylaşmıyor mu? Bu durum, ilişkinin sağlıksız ilerlediğinin göstergesidir. Pasif-Agresif Davranışlar: Belirsizliğin getirdiği kaygı, manipülatif veya oyunbaz davranışlara neden olabilir. Eğer bir taraf sürekli diğeriyle duygusal mesafe kurup sonra tekrar yakınlaşıyorsa, bu bir sorun teşkil edebilir.