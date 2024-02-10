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        AK Parti'li Zeybekci: Belediyenin önünde zeybek oynayacağım (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:20
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        AK Parti'li Zeybekci: Belediyenin önünde zeybek oynayacağım (2)
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        'CUMHURBAŞKANIMIZINSELAMLARINI GETİRDİM'

        AK Parti´nin Siirt ilçe belediye başkan adayları, Doğan Mahallesi´ndeki Siirt Kapalı Spor Salonu´nda düzenlenen toplantıyla duyuruldu. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, ilçe belediye başkan adayları ve partililer katıldı. Burada konuşan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan´ın selamlarını getirdiğini ifade ederek, "Buraya bu kardeşinizi görevlendirdiği zaman sıkı sıkı tembih etti. `Ben zamanında Siirt milletvekili olmakla büyük onur ve gurur duydum. Siirt demek vefa demektir, Siirt demek nezaket demektir, Siirt demek fedakarlık demektir. Benim fedakar kardeşlerime selam ve sevgilerimi ilet´ diye bizzat tembih etti. Cumhurbaşkanımızın, milletin adamının selamlarını getirdim" dedi.

        'AVRUPA´NIN HİÇBİR ÜLKESİNDE OLMAYAN SAĞLIK SİSTEMİ, TÜRKİYE´DE VAR'

        Zeybekci, Türkiye´yi satın alma gücüne göre dünyanın 11´inci büyük ekonomisi yaptıklarını belirterek, "Biz Türkiye´yi 20 yılda Dünya Bankası´nın raporuna göre, satın alma gücüne göre Dünyanın 11´inci büyük ekonomisi yaptık. Bütün samimiyetimizle söylüyoruz, Avrupa´nın hiçbir ülkesinde olmayan sağlık sistemi Türkiye´de var. Dünya´nın en büyük afetlerinden birini geçirdik, 6 Şubat depremlerini, altından Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti´nin yönetimiyle başı dik bir şekilde kalkıyor. Problem yok mu? Var. İstihdamla ilgili, işsizlikle ilgili, emekli maaşlarıyla ilgili, soruyorum sizlere, bugüne kadar kim yaptı? AK Parti yaptı. Daha bundan sonra kim yapar, AK Parti yapar. Problem varsa kim bunu ortadan kaldırır? AK Parti ortadan kaldırır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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