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        Duvarlara yazı yazıp örgüt propagandası yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        SİİRT'te, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:50
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        Duvarlara yazı yazıp örgüt propagandası yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        SİİRT'te, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdığı belirlenen Y.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar gele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı. Y.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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