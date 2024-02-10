Duvarlara yazı yazıp örgüt propagandası yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
SİİRT'te, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
SİİRT'te, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, sokaklarda duvarlara terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren yazılar yazdığı belirlenen Y.Ö. ve S.B. isimli şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar gele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı. Y.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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