Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan depremzede ailelere ziyaret

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal birim çalışanları da bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Adıyaman'dan şehre gelen Kılıçaslan ailesini ziyaret etti, talepleri dinledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya kentteki depremzede aileleri ziyaret etti.

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