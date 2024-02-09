Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya'dan depremzede ailelere ziyaret
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya kentteki depremzede aileleri ziyaret etti.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya kentteki depremzede aileleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Adıyaman'dan şehre gelen Kılıçaslan ailesini ziyaret etti, talepleri dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, depremzedelere desteklerin devam edeceğini belirterek, "Zor zamanlarımızda birbirimize kenetlenmek birlikte hareket etmek en büyük gücümüz. Dualarımızla, yardımlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal birim çalışanları da bulundu.
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