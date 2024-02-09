Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
Edirne'de, kadın doktor B.Ö.'yü, yumrukla darp ettiği gerekçesiyle ev hapsiyle cezalandırılan zanlı V.K., itiraz üzerine çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi
Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B.Ö, iki gün önce dahiliye yoğun bakım servisinde vefat haberini verdiği hastanın oğlu V.K. tarafından darp edilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
EV HAPSİ CEZASI VERİLMİŞTİ
AA'da yer alan habere göre yapılan ölçümde, 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, ev hapsi cezası verilmişti.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine zanlı V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MESLEKTAŞLARI PROTESTO ETTİ
Sağlık çalışanları, meslektaşlarının darp edilmesini protesto etti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları alkışlarla olayı protesto etti, grup "Sağlıkta şiddete son" pankartı açtı.
TABİP ODASI: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ
Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, olayla ilgili adli ve idari sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, "Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir." dedi.
ÜNİVERSİTE KINAMA YAYINLADI
Trakya Üniversitesi de kınama yayımladı. Darp olayı ve sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin kınandığı açıklamada, "Edirne'mizde ve güzel vatanımızın her bir köşesinde bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.