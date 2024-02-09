Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B.Ö, iki gün önce dahiliye yoğun bakım servisinde vefat haberini verdiği hastanın oğlu V.K. tarafından darp edilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

TABİP ODASI: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, olayla ilgili adli ve idari sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, "Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir." dedi.

ÜNİVERSİTE KINAMA YAYINLADI

Trakya Üniversitesi de kınama yayımladı. Darp olayı ve sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin kınandığı açıklamada, "Edirne'mizde ve güzel vatanımızın her bir köşesinde bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.