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        Siirt'te eylem ve etkinlikler, 9 gün süreyle yasaklandı

        Siirt Valiliği, 10-18 Şubat arasında kentte yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:30
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        Siirt'te eylem ve etkinlikler, 9 gün süreyle yasaklandı
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        Siirt Valiliği, 10-18 Şubat arasında kentte yapılması planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, miting, çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

        Valilik tarafından yapılan açıklamada, kentte 10-18 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri), (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince; 10.02.2024 günü saat 00.01'den 18.02.2024 günü saat 23.59'a kadar (9) gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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