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        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 günlük bebek için ekipler seferber oldu

        SİİRT'te, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:40
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        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 günlük bebek için ekipler seferber oldu
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        SİİRT'te, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Şirvan ilçesi Çavuşlu köyünde ateşi çıkan 40 günlük Halil İbrahim Onga'nın ailesi, sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Köy yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışmayla yolu açtı. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, Halil İbrahim Onga'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Halil İbrahim bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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