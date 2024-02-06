Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 40 günlük bebek için ekipler seferber oldu

Şirvan ilçesi Çavuşlu köyünde ateşi çıkan 40 günlük Halil İbrahim Onga'nın ailesi, sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Köy yolunun kardan kapanması nedeniyle bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi ekipleri, 3 saatlik çalışmayla yolu açtı. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, Halil İbrahim Onga'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Halil İbrahim bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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