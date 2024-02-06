Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da 40 yakınını kaybeden Ali ve Funda Ceylan Özgül çifti, yaşadıklarını unutamıyor.

AA'da yer alan habere göre Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi'ndeki evlerinin hasar alması sonucu eşinin memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine yerleştiklerini belirten Ali Özgül, AA muhabirine, depremin acısının hafızasındaki yerini koruduğunu söyledi.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA ANTAKYA'NIN DÜMDÜZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Deprem gecesi geç saatte uyuduğunu anlatan Özgül, "Bir sarsıntıyla uyandık. Kapıya doğru koştuk ama kapı açılmadı. Kapıyı zorla açabildik. Olduğumuz yer yüksek bir yerdeydi ve dışarı çıktığımızda Antakya'nın dümdüz olduğunu gördük." dedi.

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Özgül, deprem gecesi çocuklarından birinin iş için İstanbul'da, diğerinin de Antakya'da olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı merak ettik. Yola çıktım, yolda onlara ulaştığımda sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendim. Yol uçtuğu için geri dönmek zorunda kaldım. Her taraf çatlamış, yollar yıkılmış. Çok büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin, bir daha yaşatmasın." diye konuştu.