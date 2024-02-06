Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Deprem acısı hala taze! 40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu - Güncel haberler

        Hatay'da depremlerde 40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de yaşama tutundu

        Deprem felaketine Hatay'da yakalanan ve 40 yakınını kaybeden Ali ve Funda Ceylan Özgül çifti Gümüşhane'de hayata tutundu. Yaşadıkları acıyı anlatan Ali Özgül, "Deprem gecesi dışarı çıktığımda yollar bile çökmüştü. Antakya dümdüz olmuştu. Çok büyük bir felaketti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da 40 yakınını kaybeden Ali ve Funda Ceylan Özgül çifti, yaşadıklarını unutamıyor.

        AA'da yer alan habere göre Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi'ndeki evlerinin hasar alması sonucu eşinin memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine yerleştiklerini belirten Ali Özgül, AA muhabirine, depremin acısının hafızasındaki yerini koruduğunu söyledi.

        "DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA ANTAKYA'NIN DÜMDÜZ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

        Deprem gecesi geç saatte uyuduğunu anlatan Özgül, "Bir sarsıntıyla uyandık. Kapıya doğru koştuk ama kapı açılmadı. Kapıyı zorla açabildik. Olduğumuz yer yüksek bir yerdeydi ve dışarı çıktığımızda Antakya'nın dümdüz olduğunu gördük." dedi.

        REKLAM

        Özgül, deprem gecesi çocuklarından birinin iş için İstanbul'da, diğerinin de Antakya'da olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı merak ettik. Yola çıktım, yolda onlara ulaştığımda sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendim. Yol uçtuğu için geri dönmek zorunda kaldım. Her taraf çatlamış, yollar yıkılmış. Çok büyük bir felaketti. Allah kimseye göstermesin, bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

        Depremlerde 40 yakınının vefat ettiğini belirten Özgül, şunları kaydetti: "İnsan yaşadığı yeri, memleketini o halde görünce çok üzülüyor. Biz de çok üzülüyoruz. İki ay önce Hatay'a gittim. Antakya ve Samandağ diye bir yer yok. Hatay'da marketler açıktı. Ancak oradaki esnafın derdi satış yapmak değil, Hatay'ı yaşatmak, eski Hatay'ı geri getirmek için marketlerini açmışlar. Ekonomik kazanç gibi bir dertleri yok."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Hatay
        #Deprem

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        Atmosferik nehir fırtınası vurdu! Acil durum ilan edildi
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar