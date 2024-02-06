İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2023'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
Giriş: 06.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:10
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2023 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 152 bin 878'inin kütüğü de İstanbul. İşte kalan 12 milyon 903 bin 928 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...
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