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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2023'te İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:10
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        1

        2023 sonu itibarıyla İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 152 bin 878'inin kütüğü de İstanbul. İşte kalan 12 milyon 903 bin 928 kişinin kütüğünün kayıtlı olduğu iller...

        2
        Sivas 754.327
        3
        Kastamonu 544.060
        4
        Ordu 515.544
        5
        Giresun 482.530
        6
        Tokat 478.587
        7
        Erzurum 450.286
        8
        Malatya 419.224
        9
        Samsun 415.022
        10
        Trabzon 411.065
        11
        Sinop 365.925
        12
        Kars 306.869
        13
        Rize 304.722
        14
        Erzincan 300.404
        15
        Mardin 263.995
        16
        Van 263.921
        17
        Ardahan 259.472
        18
        Siirt 258.004
        19
        Bitlis 244.876
        20
        Diyarbakır 236.157
        21
        Ağrı 227.688
        22
        Adıyaman 216.273
        23
        Muş 186.122
        24
        Çorum 176.250
        25
        Amasya 175.327
        26
        Çankırı 163.436
        27
        Konya 163.396
        28
        Kayseri 163.311
        29
        Şanlıurfa 160.457
        30
        Elazığ 153.023
        31
        Yozgat 150.308
        32
        Bingöl 149.181
        33
        Batman 147.427
        34
        Gümüşhane 146.108
        35
        Sakarya 131.638
        36
        Hatay 123.688
        37
        Bayburt 123.453
        38
        Zonguldak 121.930
        39
        Ankara 121.425
        40
        Kahramanmaraş 113.099
        41
        Tekirdağ 110.083
        42
        Kırklareli 109.928
        43
        Bursa 103.422
        44
        Edirne 102.116
        45
        Balıkesir 101.067
        46
        Adana 99.958
        47
        Iğdır 99.171
        48
        Niğde 97.290
        49
        Bartın 94.949
        50
        Gaziantep 94.653
        51
        Nevşehir 93.136
        52
        Karabük 91.760
        53
        Artvin 83.507
        54
        Tunceli 82.331
        55
        İzmir 71.176
        56
        Çanakkale 71.059
        57
        Mersin 66.261
        58
        Bolu 64.312
        59
        Afyonkarahisar 61.172
        60
        Kocaeli 59.287
        61
        Isparta 56.184
        62
        Eskişehir 55.154
        63
        Aksaray 50.044
        64
        Manisa 49.805
        65
        Antalya 48.183
        66
        Kırşehir 47.136
        67
        Düzce 45.827
        68
        Şırnak 43.833
        69
        Kilis 41.763
        70
        Kırıkkale 35.725
        71
        Bilecik 35.667
        72
        Osmaniye 34.899
        73
        Kütahya 34.047
        74
        Denizli 34.026
        75
        Aydın 31.506
        76
        Karaman 27.192
        77
        Uşak 21.544
        78
        Yalova 20.707
        79
        Hakkari 18.896
        80
        Muğla 16.197
        81
        Burdur 10.425

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