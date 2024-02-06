Deprem bölgesine yeni finansman desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli "asrın felaketi"nin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

11 ili etkileyen depremin 110 milyar dolara yakın bir bütçe yüküne neden olduğunu, hükümetin depremden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için canla başla çalıştığını dile getiren Bolat, tarihin en büyük enkaz kaldırma ve yeniden imar operasyonunu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet kurulur kurulmaz ilk görev olarak deprem bölgelerinin yeniden inşasına ve imarına öncelik vererek bizleri talimatlandırması ve enflasyonla mücadele hükümetimizin en önemli iki öncelikli hedefidir. Bu noktada aradan geçen bir yıla baktığımızda şehirlerimizin yaralarını hızla sarmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bölgeden giden vatandaşlarımızın büyük bölümü geri dönmüş durumda. Yıkımlar ortadan kaldırıldığı için şehirlerimizin görüntüsü ve moral durumu daha iyi noktaya gelmiş ve çok hızlı bir şekilde rezerv alanlarda barınmak için konut faaliyetleri hızla yapılmakta. 650 bin civarında ağır ve orta hasarlı konutların yenilenmesi faaliyetleri hızla devam etmektedir. Bugüne kadar 200 binin üzerinde ihalesi yapılmış ve inşaatı hızla ilerleyen konut var."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen illeri ziyaret ederek tamamlanan konutların kura yoluyla hak sahiplerine teslimini gerçekleştirdiğini belirten Bolat, bu şehirlerin ekonomik, ticari, sanayi ve tarım sektörleri açısından yeniden faaliyetlerini hızlandırmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren bütün kolaylıklar ve yapılabilecek hizmetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Bolat, "Halkbank kanalıyla bölgedeki işletmelere yönelik şu ana kadar yüzde 50 faiz indirimli sübvansiyonlu olarak 2,2 milyar liralık finansman destekleri sağlandı. Yine Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) şu ana kadar Kahramanmaraş'a 1,2 milyar liralık yüzde 50 indirimli, yüzde 100 faiz indirimli kredi destekleri sağlandı." ifadelerini kullandı.

Önceki ziyaretinde çeşitli müjdeler verdiğini bildiren Bolat, şöyle devam etti:

"Bundan önceki ziyaretimde depremden en çok etkilenen iller için 100'er milyon liralık kredi ve finansman desteği müjdesi vermiştik. Bunlar çok uygun şartlarda verilen destekler, piyasa şartlarının çok çok altında. 4 gün önce Malatya'da deprem bölgesini ziyaret etmiştik. Orada da bölge esnafı için 100 milyon liralık bir finansman müjdesini TESKOMB kanalıyla açıklamıştık. Bugün Kahramanmaraş'ta da bir müjde vermek istiyoruz. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman vilayetlerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımız için TESKOMB kefaletiyle bu 3 vilayete 100'er milyon lira yani toplam 300 milyon lira daha finansman desteği sağlayacağız. Malatya'yı da ilave ettiğimizde 400 milyon liralık bir destek oluyor. Bugün yarın inşallah bu 4 vilayete gönderilmiş olacak. Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Bölge ekonomisine katkı yapacaktır, can suyu etkisi meydana getirecektir."

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Bolat, Eximbank kanalıyla deprem bölgesinde ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İhracat destekleri anlamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde deprem bölgesindeki ihracatçıların fuar, alım heyetleri, tasarım ve marka gibi birçok destekten faydalanmasının mümkün olduğuna ve kendilerine öncelik tanındığına vurgu yapan Bolat, "İnanıyorum ki çok yakın bir gelecekte, bir iki sene içerisinde bu deprem bölgeleri deprem öncesinden daha canlı, dinamik, enerjik, modern ve çevreci bir cazibe merkezi şehirler konumuna gelecektir." diye konuştu.

Bolat, vatandaşların sabırla beklediğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük sıkıntı çektiler ama devletimiz kendilerinin yanındadır, hükümet olarak onların yanındayız. Bütün gücümüzle elimizdeki imkanlarla destekliyoruz. Aziz milletimiz de gerek STK'ler gerekse şahsi olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ilk gün ilk saatlerden itibaren büyük bir dayanışma gösterdiler ve destekte bulundular. El birliğiyle millet ve ülke olarak bu asrın felaketi ve dünya tarihindeki en ağır felaketlerinden birinden birkaç yılda çok hızlı bir şekilde kalkmış olacağız. Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar devlet bütçesinden deprem bölgelerine harcama yapıldı. İyi gidiyor, süreç hızlanıyor ve 110 milyar dolarlık bir bütçe yükü hesaplanmıştı. Allah'ın izniyle milletimiz, devletimiz, hükümetimiz bu yükün altından kalkmış olacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın."