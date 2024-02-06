Volkan Demirel: Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin

"3 PUAN ALMAK HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Depremzedelere yardımcı olabilmeyi ilk hedef olarak belirlediklerini söyleyen Demirel, "Çünkü ben buradaki insanlara yardımcı olmak istiyorum. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Buradaki insanlar geçmişlerini, geleceklerini, planlarını ve ailelerini, çocuklarını kaybettiler. Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz, onu düşünüyoruz sadece. Onları nasıl gündemde tutabiliriz? Bunları düşünüyoruz. Bugün gerçekten sahaya çıkmak, 3 puan almak hiç önemli değil. Bunu kavramanızı istiyorum. Bu sene insanlara umut olduğumuzu düşünüyorum. Bunu gece yürüyüşte de gördüm. Depremzedelerin beni görünce elimi öpmeye çalışması, insanlara dokunabildiğini görmek, işte benim için en büyük başarı bu" diye konuştu.