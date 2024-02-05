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        Siirt'te okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Siirt'te yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:16
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        Siirt'te okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        Siirt'te yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        İlde 101 bin 719 öğrenci, yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

        Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okulların açılması dolayısıyla tören yapıldı.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, her alanda iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için en büyük gücün yetişmiş insan olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Dersimize çalışırken, eğitim faaliyetimize devam ederken güzel ahlaktan, doğruluktan ve erdemden hiçbir zaman ayrılmamamız gerekiyor." dedi.

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de ikinci dönemin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Zil çalınmasının ardından öğrenciler ders başı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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