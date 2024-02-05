Cem Karaca filmi için algı davası

Mine Aksoy... İlkim hanım, defaten benim kapımı çalmıştır. "Ben bu işten yoruldum, lütfen haklarımı satın alır mısın?" demiştir. Ben kendisine edisyon sözleşmesi teklif ettim. Edisyon istemediğini ve devir istediğini söylemiştir. O dönemin ciddi bir meblağ karşılığında ben bu hakları devir aldım. Tabir yerindeyse yerde yatan bir kataloğu ayağa kaldırdım. Emrah'ın (Karaca) da burada çok büyük desteği vardır. Bütün bu uzun yolculukta yanlarında olmuşumdur.

Emrah Karaca... Kendisi, "Bana bir merhaba bile denmedi, bana sorulmadı, benim haberim yoktu" diyor. Kendisine avukatlar, yapımcılar aracılığıyla ulaşıldı ve soruldu. Ancak yapımcılardan 500 bin Euro yani 16 milyon TL para talep etti. Talebi karşılanmadığı için de bu agresiflik söz konusu. Enteresan bir şekilde bir günde ikinci bir bilirkişi raporuna başvurulması ve bilirkişi raporunun anında çıkması ve bir anda anlamadığımız bir şekilde bu durdurma kararının çıkması bizi gerçekten şaşkına çevirmiştir.