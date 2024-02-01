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        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı

        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:36
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        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı
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        Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk göreve başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı'nın 27 Ocak 2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Öztürk göreve başladı.

        ​​​​​​​Vali Kemal Kızılkaya, makamında ziyaret ettiği Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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