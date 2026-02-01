Siirt'te "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" düzenlendi

Siirt'te, AK Parti Kadın Kolları tarafından "Köklerden Geleceğe Teşkilat Çalıştayı" yapıldı.



Siirt Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, çalıştayın oldukça anlamlı olduğunu belirterek katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.



İl ve ilçe kadın kollarının başkanlarıyla birlikte sürekli sahada olduğunu ifade eden Özturan, "Var gücünüzle çalışıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Ramazan ayında da hane hane dolaşmayı, kapıları çalmayı ve gönüllere girmeyi sürdüreceğiz." dedi.



AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi de sadece bir çalıştay yapmak için değil, bir hafızayı diri tutmak, emeği selamlamak ve geleceği birlikte inşa etmek için bir araya geldiklerini ifade etti.



Kadın kolları teşkilatının hiçbir zaman günü kurtaran bir yapı olmadığını vurgulayan Mavi, "Biz bugün burada 'her şeyi biliyoruz' demek için değil, tam aksine dinlemek, not almak ve daha iyisini yapmak için toplandık. Bu çalıştay sadece bir program değil, aynı zamanda bir yol haritasıdır." diye konuştu.



AK Parti İl Koordinatörü Havva Duran ise çalıştayın önemine değinerek, kadınların çalıştayda sunacağı öneri ve taleplerin partinin çalışmalarına önemli bir katkı olacağını dile getirdi.



Programa, partililer katıldı.

