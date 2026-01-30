Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta erken teşhisle sağlığına kavuştu

        Siirt'te bir hasta, erken teşhisle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta erken teşhisle sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te bir hasta, erken teşhisle sağlığına kavuştu.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran 46 yaşındaki Sultan Yıldırım'a yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında sol böbreğinde kitle (tümör) tespit edildi.

        Yapılan tetkikler sonucunda hastanın acil cerrahi müdahale gerektirdiği belirlendi.

        Hasta, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Samir Jafarguliyev tarafından ameliyata alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağnak, hastanın sol böbrekte saptanan kitlenin boyutu ve yerleşimi nedeniyle radikal nefrektomi kararı alındığını belirterek, "Ameliyat ekip çalışmasıyla planlandığı şekilde ve sorunsuz geçti. Erken tanı sayesinde hastamızın tedavi süreci başarılı bir şekilde tamamlandı." dedi.

        Jafarguliyev de bu tür vakalarda zamanında müdahale büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Siirt'te rutin kontrol hayat kurtardı
        Siirt'te rutin kontrol hayat kurtardı
        Pervari'de çığ düşen yol ulaşıma açıldı
        Pervari'de çığ düşen yol ulaşıma açıldı
        Siirt'te "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" mobil uygulamaları ta...
        Siirt'te "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" mobil uygulamaları ta...
        Siirt'te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' siteleri ve mobil uyg...
        Siirt'te 'İlk Öğretmenim Ailem' ve 'Çocuklar Güvende' siteleri ve mobil uyg...
        Siirt'e 2,5 milyon lira hibeli sosyal kalkınma projesi imzalandı
        Siirt'e 2,5 milyon lira hibeli sosyal kalkınma projesi imzalandı
        Eruh'ta esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı
        Eruh'ta esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı