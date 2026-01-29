Habertürk
        Eruh'ta esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı.

        Giriş: 29.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:08
        Eruh'ta esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı
        Siirt'in Eruh ilçesinde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıtıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, emniyet mensuplarıyla ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Meral, Türk bayrağı hediye etti.

        Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, birliğinin ve ortak değerlerinin en güçlü simgesi olduğunu belirten Meral, "Kaymakamlık olarak bayrağımıza sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak en temel sorumluluklarımızdandır. Bu anlayışla esnafımız ve vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıttık." dedi.

