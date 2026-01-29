Habertürk
        Siirt'te kadın istihdamını destekleyen proje için protokol imzalandı

        Siirt'te kadın istihdamını destekleyen proje için protokol imzalandı

        Siirt'te kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulanan "Gelenekten Geleceğe: Siirt'te Otantik Gelişimle Ekonomik Paylaşım" projesi için protokol imzalandı.

        Giriş: 29.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:05
        Siirt'te kadın istihdamını destekleyen proje için protokol imzalandı
        Siirt'te kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulanan "Gelenekten Geleceğe: Siirt'te Otantik Gelişimle Ekonomik Paylaşım" projesi için protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 milyon 500 bin lira hibe almaya hak kazanan projenin protokolü imza altına alındı.

        Valilik himayesinde yürütülecek proje, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında ve Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilecek proje 12 ay sürecek.


        Siirt'e özgü geleneksel üretim alanlarının eğitim, üretim ve satış temelli bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması planlanıyor.

        Proje kapsamında, özellikle kadınların istihdama katılımının artırılması ve kentin kültürel değerlerinin sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürülmesi amaçlanıyor. Siirt Tarım Müzesi alanında kurulacak atölyeler aracılığıyla 240 kursiyer projeden faydalanacak.


        Şal-şepik, jirkan kilimi ve Siirt battaniyesi dokuma ile bıttım sabunu üretim atölyeleri kurulacak, ayrıca üretilen ürünlerin sergilenip satışının yapılacağı bir satış ofisi oluşturulacak.

        Atölyelerde kursiyerlere uygulamalı eğitimler verilecek, düzenli ve kayıtlı üretim süreçlerine katılımları sağlanacak. Üretilen ürünlerin doğrudan satış kanallarıyla ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, projenin kadın istihdamını güçlendiren, yerel kalkınmayı destekleyen ve Siirt'in kültürel değerlerini geleceğe taşıyan önemli bir sosyal kalkınma çalışması olduğunu belirtti. ​​​​​​​

