        Siirt Haberleri

        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.01.2026 - 15:02
        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Siirt'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Berkay G'nin kullandığı 44 AP 838 plakalı otomobil, Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi Otogar Kavşağında, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​

        Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

