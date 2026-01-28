Siirt'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Berkay G'nin kullandığı 44 AP 838 plakalı otomobil, Doğan Mahallesi Abdurrahman Kavak Caddesi Otogar Kavşağında, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.