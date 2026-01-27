Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te eğitimcilerden oluşan topluluk, kültürel değerleri halk oyunlarıyla sahneleyecek

        FECRİ BARLIK - Siirt'te eğitimcilerin katılımıyla kurulan Maarif Halk Dansları Topluluğu, bölgenin kültürel değerlerini sahneye taşımaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:31 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te eğitimcilerden oluşan topluluk, kültürel değerleri halk oyunlarıyla sahneleyecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FECRİ BARLIK - Siirt'te eğitimcilerin katılımıyla kurulan Maarif Halk Dansları Topluluğu, bölgenin kültürel değerlerini sahneye taşımaya hazırlanıyor.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki farklı eğitim kurumlarında öğretmen, idareci, usta öğretici ve çeşitli alanlarda görev yapanların katılımıyla oluşturulan topluluk, gösteriler için Siirt Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Topluluk üyeleri, yöreye özgü hikaye ve yaşanmışlıklardan esinlenen ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan gösterilerle birlik, beraberlik ve kardeşlik temalarını izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, çalışmaların yürütüldüğü merkezde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç ve topluluk koordinatörü Mehmet Zakir Alp'ten bilgi aldı, topluluk üyeleriyle bir araya geldi.

        - "İlimizi halk oyunlarıyla tanıtacağız"

        Saz, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kültür ve sanat alanındaki yansımalarından biri olan topluluğun eğitim camiasından ilgi gördüğünü söyledi.

        Toplulukta öğretmen, idareci, usta öğretici ve diğer eğitim çalışanlarının yer aldığını ifade eden Saz, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımız bu çalışmaya çok istekli geldi. Mesai saatleri dışında, hafta sonu, bazen de akşam bir araya gelerek çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalar sene sonuna kadar devam edecek. Çalışmaların sonunda çok güzel işler ortaya koyacağız. Bu amaçla bir kültür ve sanat yolculuğuna çıktık. İlimizi halk oyunlarıyla tanıtacağız. Grupta yer alanlar da çalışmayla stres atıyor. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Bakanlığımızın çok güzel bir projesi. Bu projeye biz de katılım sağladık. Bir mozaik gibiyiz, bizi birleştiren asıl noktalar ise halk oyunları, müzik, kültür ve sanat."

        - "Hikayelerimizi dans ve müzikle anlatacağız"

        Topluluk koordinatörü ve Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp de Bakanlık tarafından böyle bir projenin başlatılmasının oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

        Toplulukta yer alanların mutlu olduğunu dile getiren Alp, şöyle devam etti:

        "Farklı branşlardan insanlar burada bir araya gelerek Siirt kültürünü yaşatmak için bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bizleri de çok heyecanlandırdı. Bu coğrafyada yaşanmış olan hikayelerimizi dansla ve müzikle anlatacağız. Bunu birçok farklı branştan ve birçok farklı ilden, kültürlerden gelen insanlarla yapacağız. Bu bölgede yaşayan halklarımızın ezgileriyle, kostümleriyle, söylemleriyle ve hikayeleriyle sahneye çıkacağız. Sadece oyun oynamıyoruz, aslında bir kültürü yaşatıyoruz."

        Alp, çalışmaların tamamlanmasıyla ilk gösterilerini ilkbaharda açık havada sergilemeyi planladıklarını bildirdi.

        - "Çocuklarımızı evde bırakıp buraya geliyoruz"

        Fevzi Çakmak İlkokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Bahır Baba ise iki çocuk babası olduğunu, Siirt Halk Eğitimi Merkezi'nde halk oyunları alanında usta öğretici olan eşi Canan Baba ile toplulukta yer aldıklarını anlattı.

        Farklı kültürlerden bir araya gelenlerin bu topluluğu oluşturduğunu ifade eden Baba, "Farklı illerden gelip burada bu kültürü yaşıyoruz. Farklı, güzel ve eğlenceli bir ortam. Eşimle, çocuklarımızı evde bırakıp buraya geliyoruz çünkü bu işe gönül verdik." dedi.

        Canan Baba da Balıkesir'den geldiğini ve eşiyle bu projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        "Stres atıyoruz. Şu anda çalışmalarımız çok güzel ve eğlenceli geçiyor." diyen Baba, bu kültürü yaşatmanın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

        Eruh Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Taylan Bulut da nefesli sazlar çaldığını belirtti.

        Siirt halk oyunlarına zurnayla eşlik ettiğini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

        "Ayrıca toplulukta dans ediyorum. Farklı branşlardaki eğitimcilerle bir araya geldik. Hem birbirimizi tanıyoruz hem sosyalleşiyoruz. Güzel bir etkileşim ve kaynaşma var. Bu kaynaşmanın sonucunda çok güzel bir iş ortaya çıkacak. İzmir'den buraya tayin oldum ve Siirt yöresini hiç bilmezdim. Şu anda Siirt yöresini öğrendim."

        Şirvan Kasımlı İlkokulu'nda ücretli öğretmen Vesile Özer ise çalışmaların yoğun ama keyifli geçtiğini anlattı.

        Özer, bu çalışmaların meyvesini en güzel şekilde alacaklarına inandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Siirt'te baba ile 4 çocuğu, sobadan sızan gazdan etkilendi
        Siirt'te baba ile 4 çocuğu, sobadan sızan gazdan etkilendi
        Siirt'te keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza kesildi
        Siirt'te keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza kesildi
        Siirt'te karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
        Siirt'te karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor
        Siirt'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        Siirt'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
        60 yaşındaki hasta 5 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı
        60 yaşındaki hasta 5 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı
        Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor