Siirt'te keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza kesildi

Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak yoldan keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamaya göre, DKMP Siirt Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.



İlçe kırsalında yapılan denetimlerde, avcılık belgesi olmadan kınalı keklik avlayan 4 kişi tespit edildi.



Ekipler, bu kişilere 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 75 bin 530 lira ceza kesti.

