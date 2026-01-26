Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza kesildi

        Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak yoldan keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:29
        Siirt'te keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza kesildi
        Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak yoldan keklik avlayan 4 kişiye 75 bin 530 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden (DKMP) yapılan açıklamaya göre, DKMP Siirt Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

        İlçe kırsalında yapılan denetimlerde, avcılık belgesi olmadan kınalı keklik avlayan 4 kişi tespit edildi.

        Ekipler, bu kişilere 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 75 bin 530 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

