Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 21:43 Güncelleme: 24.01.2026 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        İlçenin Daltepe köyünde yaşayan 60 yaşındaki Bedrettin K'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Bunun üzerine yolu kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan köye İl Özel İdaresi karla mücadele ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu hastaya ulaştı.

        Bir süre köy minibüsüyle taşınan hasta, nakledildiği ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Benzer Haberler

        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaş...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaş...
        Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık eki...
        Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık eki...
        Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
        Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
        Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin lira ceza
        Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin lira ceza
        Siirt Özel İdare ekipleri hem yolları açıyor, hem de hastaları sağlık ekipl...
        Siirt Özel İdare ekipleri hem yolları açıyor, hem de hastaları sağlık ekipl...
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere...
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere...