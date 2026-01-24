Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçenin Daltepe köyünde yaşayan 60 yaşındaki Bedrettin K'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine yolu kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan köye İl Özel İdaresi karla mücadele ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu hastaya ulaştı. Bir süre köy minibüsüyle taşınan hasta, nakledildiği ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.