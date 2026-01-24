Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 24.01.2026 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Ormanbağı köyünde sobanın üzerine devrildiği 10 yaşındaki Yalçın A'nın yaralanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine köye yönlendirilen sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yolu açılan köye ulaşan sağlıkçılar, çocuğu ambulansla hastaneye ulaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Yılmaz Güney'i izletmeyin
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık eki...
        Kolundan yaralanan çocuk, iş makinasıyla bulunduğu yerden alınıp sağlık eki...
        Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
        Çoban ve 9 keçisi, 3 gündür mahsur kaldığı yerden kurtarıldı
        Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin lira ceza
        Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin lira ceza
        Siirt Özel İdare ekipleri hem yolları açıyor, hem de hastaları sağlık ekipl...
        Siirt Özel İdare ekipleri hem yolları açıyor, hem de hastaları sağlık ekipl...
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere...
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde mahsur kalan hastalar hastanelere...
        Siirt'te kardan kapanan 171 köy yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te kardan kapanan 171 köy yolu ulaşıma açıldı