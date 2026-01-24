Siirt'te yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde yaralanan çocuk, ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Ormanbağı köyünde sobanın üzerine devrildiği 10 yaşındaki Yalçın A'nın yaralanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine köye yönlendirilen sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşamayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yolu açılan köye ulaşan sağlıkçılar, çocuğu ambulansla hastaneye ulaştırdı.
