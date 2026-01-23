Siirt'te kardan kapanan 171 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 282 köyden 171'ine yeniden ulaşım sağlandı.



Siirt İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan yerleşim yerlerine yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda il ve ilçelerde 282 kapalı köy yolundan 171'i ulaşıma açıldı.



Merkezde 8, Pervari'de 20, Şirvan'da 25, Tillo'da 4, Baykan'da 19, Eruh'ta 25 ve Kurtalan'da 10 köy yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.

