        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te 85 yaşındaki diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle tedaviye gidemeyen kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından diyaliz merkezine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:35
        Siirt'te 85 yaşındaki diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle tedaviye gidemeyen kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından diyaliz merkezine ulaştırıldı.

        Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki Y.T'nin diyaliz merkezine gidememesi ihbarı üzerine hastanın adresine UMKE yönlendirildi.

        Ekipler, paletli ambulansla Y.T'yi evinden alarak Siirt Sancaklar Diyaliz Merkezine ulaştırdı.

