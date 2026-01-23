Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime bugün ara verildi

        Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:39 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:39
        Siirt'te kar nedeniyle kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime bugün ara verildi
        Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kreş, özel eğitim merkezleri ve kurslarda eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine devam eden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır. Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, mümkün olan durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önemle rica olunur.


        Bu kapsamda belediye otobüsleri 23 Ocak Cuma günü boyunca ücretsiz hizmet verecektir. Vatandaşlarımızın güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla bu uygulama hayata geçirilmiştir. Ayrıca, motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkışına 1 gün süreyle kısıtlama getirilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

