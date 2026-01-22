Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te "Sigarayı Bırak Kazan Kampanyası" ile sigarayı bırakanlar ödüllendirildi

        Siirt'te İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Bırak Kazan Kampanyası" kapsamında sigarayı bırakan vatandaşlara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:42
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde İl sağlık Müdürlüğünce bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya ile sigarayı bırakan vatandaşlar arasından yapılan kura sonucunda belirlenen isimler ödüllendirildi.

        Kampanyaya katılarak ödül almaya hak kazanan vatandaşları makamında kabul eden Kızılkaya, sigarayı bırakan 4 vatandaşa sembolik olarak ödüllerini takdim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:


        "Valiliğimizin çağrısına 210 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu çalışma ile birçok sigara bağımlısının sağlıklı bir yaşama adım atmasını sağladık. Kampanyaya katılan ve sigarayı bırakan 4 vatandaşımızı sembolik olarak ödüllendirdik. Aslında bu kampanyaya katılan herkes kazanmıştır. Her türlü bağımlılıkla mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Kampanya kapsamında ödülü hak eden katılımcılar, sağlıklı bir yaşam için sigarayı bıraktıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

