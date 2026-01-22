Siirt'te "Sigarayı Bırak Kazan Kampanyası" ile sigarayı bırakanlar ödüllendirildi

Siirt'te İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Bırak Kazan Kampanyası" kapsamında sigarayı bırakan vatandaşlara ödülleri verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde İl sağlık Müdürlüğünce bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya ile sigarayı bırakan vatandaşlar arasından yapılan kura sonucunda belirlenen isimler ödüllendirildi.



Kampanyaya katılarak ödül almaya hak kazanan vatandaşları makamında kabul eden Kızılkaya, sigarayı bırakan 4 vatandaşa sembolik olarak ödüllerini takdim etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık ortaya koymayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Valiliğimizin çağrısına 210 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu çalışma ile birçok sigara bağımlısının sağlıklı bir yaşama adım atmasını sağladık. Kampanyaya katılan ve sigarayı bırakan 4 vatandaşımızı sembolik olarak ödüllendirdik. Aslında bu kampanyaya katılan herkes kazanmıştır. Her türlü bağımlılıkla mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."



Kampanya kapsamında ödülü hak eden katılımcılar, sağlıklı bir yaşam için sigarayı bıraktıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

