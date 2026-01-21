Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te kar temizlerken damdan düşen çocuk yaralandı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde evin damında biriken karı temizlemeye çalışan çocuk düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 21:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:03
        Siirt'te kar temizlerken damdan düşen çocuk yaralandı
        Siirt'in Şirvan ilçesinde evin damında biriken karı temizlemeye çalışan çocuk düşerek yaralandı.

        İlçenin Yamaçlı köyüne bağlı Halenze mezrasında yaşayan Mustafa Erdoğan'ın (16), kar yağışı nedeniyle evinin damında biriken karı temizlemeye çalıştığı sırada düşerek yaralanması sonucu yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Erdoğan, İl Özel İdaresine ait araçla sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

