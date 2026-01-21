Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te böbreğinde kanser riski taşıyan kitle bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        Siirt'te sol böbreğinde kanser riski taşıyan "Bosniak tip 3" kitle tespit edilen 58 yaşındaki kadın hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Giriş: 21.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:43
        Siirt'te böbreğinde kanser riski taşıyan kitle bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
        Siirt'te sol böbreğinde kanser riski taşıyan "Bosniak tip 3" kitle tespit edilen 58 yaşındaki kadın hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran kadın hastanın sol böbreğinde "Bosniak tip 3" kitle saptandı.

        Hasta, kanser olma ihtimaline karşı üroloji uzmanı Op. Dr. Miraç Ataman tarafından ameliyata alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, hastanın sol böbreğinde 3 santimlik "Bosniak tip 3" kitle tespit edildiğini, kanser olma ihtimali yüksek kabul edilen bu tür kitlelerin cerrahi olarak çıkarılması gerektiğini belirtti.

        Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın komplikasyonsuz tamamlandığını bildiren Ataman, "Hastamızın böbrek fonksiyonları normal seyretti ve şifa ile taburculuğu planlandı. Hastanemizde bu modern cerrahi yöntemin başarıyla uygulanması hem böbrek fonksiyonlarını korumak hem de bölgemizde ileri düzey cerrahilerin yapılabilirliğini göstermek açısından önemlidir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

