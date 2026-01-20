Habertürk
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar ekiplerce hastanelere ulaştırıldı

        Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

        Giriş: 20.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:11
        Siirt'te yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar ekiplerce hastanelere ulaştırıldı
        Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışması sonucu hastanelere ulaştırıldı.

        Şirvan ilçesine bağlı Yalkaya köyünde 78 yaşındaki M.S'nin kar yağışının ardından kaygan zeminde düşerek bacağının kırılması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açarak M.S'yi 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

        İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı, ameliyata alındı.

        Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde de baş ağrısı ve kusma şikayeti bulunan 22 yaşındaki İ.E, ekiplerin köy yolunu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde ise 23 yaşındaki B.B'nin doğum sancılarının başlaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

        Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu köyün yolunu ulaşıma açarak, B.B'nin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.



