        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt, Batman, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 739 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt, Batman, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 739 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Giriş: 20.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:35
        Siirt, Batman, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 739 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Siirt, Batman, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 739 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Siirt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 25, Pervari'de 20, Eruh'ta 9 ve Baykan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        - Batman

        Batman'da da kar nedeniyle 142 yerleşimin yolu kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gercüş'te 2, Kozluk'ta 29, Sason'da 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        ​​​​​​​- Elazığ

        Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 59, ilçelerden Ağın'da 11, Arıcak'ta 2, Baskil'de 33, Maden'de 20, Karakoçan'da 59, Keban'da 18, Kovancılar'da 34, Palu'da 29 ve Sivrice'de 45 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

        Ekipler, 310 köy yolunu açma çalışmalarına devam ediyor.

        - Şırnak

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 9 ve Uludere'de 4 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

        - Bingöl

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 40, ilçelerden Genç'te 46, Karlıova'da 38, Adaklı'da 27, Kiğı'da 25, Solhan'de 17, Yayladere 15 ve Yedisu'da da 7 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

        Ekiplerin 215 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

        Karlıova'da ise etkili olan tipi nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.



