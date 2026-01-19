Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Batman'da 1106 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 1106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:07 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Batman'da 1106 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 1106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Siirt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 13, ilçelerden Şirvan'da 45, Pervari'de 35, Eruh'ta 32, Baykan'da 26, Tillo'da 6 ve Kurtalan'da 5 olmak üzere 162 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        - Bingöl

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 56, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 280 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.

        Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

        Karlıova ilçesinde yaklaşık 3 haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent merkezinde araçlar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarında biriken karları temizledi.

        Belediye ekipleri de yollarda temizlik çalışması yürütüyor.

        - Elazığ

        Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 115, ilçelerden Ağın'da 8, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 45, Maden'de 34, Karakoçan'da 84, Keban'da 27, Kovancılar'da 72, Palu'da 31 ve Sivrice'de 46 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

        Ekiplerin 482 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 21 ve Uludere'de 9 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri temizlemek için çalışma yürütüyor.

        - Batman

        Batman'da ise 147 yerleşim yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Beşiri'de 2, Gercüş'te 40, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 39, Sason'da 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Siirt'te kardan dolayı yolda kalan aile kurtarıldı, yeni doğan bebek hastan...
        Siirt'te kardan dolayı yolda kalan aile kurtarıldı, yeni doğan bebek hastan...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ekiplerce hastaneye...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ekiplerce hastaneye...
        Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri
        Siirt'te "Bağımlılıkla Mücadele" semineri
        Balkan şampiyonu ağabey rol model oldu, 3 kardeşi onun izinden başarıya yür...
        Balkan şampiyonu ağabey rol model oldu, 3 kardeşi onun izinden başarıya yür...
        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması
        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması
        Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti, kafa tabanına ulaşan kitle çıkt...
        Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye gitti, kafa tabanına ulaşan kitle çıkt...