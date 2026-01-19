Siirt, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Batman'da 1106 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Batman'da kar ve tipi nedeniyle 1106 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Siirt İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 13, ilçelerden Şirvan'da 45, Pervari'de 35, Eruh'ta 32, Baykan'da 26, Tillo'da 6 ve Kurtalan'da 5 olmak üzere 162 köy yolu ulaşıma kapandı.



Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



- Bingöl



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 56, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 280 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.



Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.



Karlıova ilçesinde yaklaşık 3 haftadır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Kent merkezinde araçlar karla kaplandı. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarında biriken karları temizledi.



Belediye ekipleri de yollarda temizlik çalışması yürütüyor.



- Elazığ



Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 115, ilçelerden Ağın'da 8, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 45, Maden'de 34, Karakoçan'da 84, Keban'da 27, Kovancılar'da 72, Palu'da 31 ve Sivrice'de 46 köy yolu kar nedeniyle kapandı.



Ekiplerin 482 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.



- Şırnak



Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 21 ve Uludere'de 9 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.



Belediye ekipleri de kent merkezindeki ana ve ara arterleri temizlemek için çalışma yürütüyor.



- Batman



Batman'da ise 147 yerleşim yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 10, ilçelerden Beşiri'de 2, Gercüş'te 40, Hasankeyf'te 2, Kozluk'ta 39, Sason'da 54 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.



Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

