        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan bebek ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 23:51 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:51
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan bebek ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
        Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan bebek ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Düğüncüler köyünde bebek R.E'nin ateşinin çıkması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

        Köye yönlendirilen sağlık ekibinin kardan kapanan yolda ilerleyememesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

        Köye ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı.

        R.E. daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyü yolunda 3 kişinin içinde bulunduğu araç karda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmayla yol ulaşıma açılarak araç kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

