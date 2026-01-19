Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü

        Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:56
        Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü
        Siirt'te evinde rahatsızlanan 3,5 aylık erkek bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Conkbayır Mahallesi'ndeki evlerinde bebekleri S.K'nin yatağında hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve giden sağlık ekibince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.K'nin cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

