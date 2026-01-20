Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktası'nda bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli M.B. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

