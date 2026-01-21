Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te "İki Kitap Bir Gönül Projesi" tanıtıldı

        Siirt'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "İki Kitap Bir Gönül Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 23:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "İki Kitap Bir Gönül Projesi" tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülen "İki Kitap Bir Gönül Projesi" tanıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaları kapsayan ve yeni hizmete giren Spor Müzesi'nin tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

        Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, bilginin gönülle, okumanın sorumlulukla ve sporun dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir proje vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

        "İki Kitap Bir Gönül Projesi"nin gençlerin yalnızca akademik değil, insani, ahlaki ve sosyal yönlerden de gelişimini hedeflediğini belirten Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu çalışma yurtlarımızda kalan üniversite öğrencilerimizin okumayla düşünce dünyalarını geliştirmelerini, gönüllülük faaliyetleriyle toplumsal duyarlılık kazanmalarını ve spor aracılığıyla aktif bir yaşam alışkanlığı edinmelerini amaçlayan önemli bir gençlik projesidir. Proje kapsamında gençlerimizin kitaplar aracılığıyla düşünce dünyalarını zenginleştirirken, çevre çalışmalarından sevgi evlerine, kan bağışından ağaç dikimine kadar birçok gönüllülük faaliyetinde aktif rol almaları bizler için son derece kıymetlidir. Spor faaliyetleriyle de desteklenen bu projenin, gençlerimizin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmelerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki okuyan, paylaşan, sorumluluk alan ve başkası için iyilik üretmeyi görev bilen bir gençlik, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır."

        Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurguladı.

        Yurtlarda yalnızca barınma ve beslenme hizmeti sunulmadığına işaret eden Özdemir, gençlerin serbest zamanlarını kültür, sanat, spor ve sosyal projelerle değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

        Özdemir, gençliğin ülkenin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak "Gençlerimiz kendilerini geliştirdikçe ülkemiz daha da güçlenecek. Sizler hem akademik hem de sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak geleceğe yön vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan da birlikte durmak ve aynı duyguda buluşmak için bir arada olduklarını ifade ederek, "Bu proje bir sloganın değil, insanı insan yapan derin bir ihtiyacın ürünüdür." dedi.

        Program, sanatçı Sedat Anar'ın konseriyle sona erdi.

        Etkinliğe AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcu ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Kar temizlerken damdan düştü, ekipler hastaneye yetiştirdi
        Kar temizlerken damdan düştü, ekipler hastaneye yetiştirdi
        Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Siirt'te kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Siirt'te kar temizlerken damdan düşen çocuk yaralandı
        Siirt'te kar temizlerken damdan düşen çocuk yaralandı
        Siirt'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Siirt'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaraland...
        Kar temizlerken damdan düşüp, ağır yaralandı
        Kar temizlerken damdan düşüp, ağır yaralandı
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Kurtalan'da taziye ziyaretinde bulundu
        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Kurtalan'da taziye ziyaretinde bulundu