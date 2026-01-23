Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

        Siirt'in Baykan ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:02
        Kasımlı köyünde yaşayan 79 yaşındaki diyaliz hastası kadın, yoğun kar yağışı sonucu yolun kapanması nedeniyle hastaneye gidemedi.

        Hasta yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istemesi üzerine köye UMKE yönlendirildi.

        Ekipler, hastayı alarak Baykan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

