Gişelerde inanılmaz kaza! Otobüs çarptı, bir daha çıkamadı!
İstanbul'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan olayda bir yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı
Giriş: 23.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:02
Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarptığı otomobil gişede sıkıştı.
AA'da yer alan habere göre otoyolun Kınalı Gişeleri'nde, bir yolcu otobüsü geçiş sırasında otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil gişe ile otobüs arasında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
